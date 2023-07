Presidente Confcommercio Messina, il primo candidato è Paolo Tomasello

Inizia ufficialmente la corsa alla poltrona di presidente della Confcommercio Messina. A rompere gli indugi è l'imprenditore Paolo Tomasello, negli scorsi anni anche vicepresidente e pronto a raccogliere l'eredità di Carmelo Picciotto, la cui candidatura, dopo due mandati, resta ancora incerta. Elezione attesa per la seconda metà di settembre.

"Sono profondamente convinto che la nostra associazione necessiti di un cambiamento, anche nel rapporto con i fiduciari - dice Tomasello - in questi anni è mancato il dialogo, ora serve un cambio di passo e una visione più innovativa per tornare a essere quelli di una volta. Credo che la partecipazione di tutti noi sia il passaggio obbligato per rialzare la testa in maniera consona e rapida. Il programma lo faremo insieme, intercettando tutte le esigenze del territorio: la Confcommercio siamo noi, gli associati, non siamo due argomenti separati. La mia presidenza si fonderà su identità, esperienza, connessione e innovazione, nuove generazioni e governance inclusiva". A sostenere la candidatura di Paolo Tomasello anche l'avvocato Corrado Andrè e il presidente nazionale della Federfiori Rosario Alfino.