Pneumatici abbandonati e discariche in aree di riserva a Messina: controlli a tappeto della polizia metropolitana

Negli ultimi giorni sono stati effettuati diversi controlli da parte degli agenti della polizia metropolitana a Messina e in provincia. Numerose le irregolarità registrate: in alcune zone si è riscontrato l’abbandono di pneumatici su suolo pubblico, l’area e gli pneumatici sono stati sottoposti a sequestro. In provincia, precisamente all’interno della Riserva Orientata di Fiumedinisi e Monte Scuderi è stata individuata, invece, una discarica abusiva di rifiuti speciali. Controlli a tappeto saranno effettuati nei prossimi giorni.