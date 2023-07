Alle ore 10.00 si è alzato in volo l'elicottero AW 139 "VF 145" in servizio presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania. Allertato dalla sala operativa del Comando VVF di Messina per la ricerca ed eventuale soccorso di una persona sull'isola di Alicudi. I soccorsi sono scattati a seguito della telefonata della stessa donna (B.M.) ai carabinieri. La donna è stata successivamente recuperata da un elicottero del 118.