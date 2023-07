Ultimo a Messina: ufficiale il concerto al San Filippo nell'estate 2024

Dopo il clamoroso successo nei concerti di Roma, arriva la notizia ufficiale delle tappe del nuovo tour dell'estate 2024. E tra queste c'è lo stadio San Filippo di Messina. Le strade tra la città dello Stretto e il cantante si rincontrano quindi: dopo il concerto cancellato nel 2020 e poi ospitato a Catania l'anno successivo, adesso la nuova data. Il cantante è tornato in mezzo al suo pubblico ad un anno dal Tour negli Stadi 2022, culminato nel concerto al Circo Massimo e che ha visto Ultimo esibirsi nei più iconici stadi d’Italia, per un totale di 15 date di cui 11 sold out e 600.000 biglietti venduti, a grande richiesta “La Favola Continua…”. Il cantautore di San Basilio partito da Lignano Sabbiadoro chiuderà a San Siro il 17 e 18 luglio.

Nel 2024 invece sarà a Napoli, Torino, Roma, Messina e Padova. Nella città dello Stretto il concerto è previsto il 28 giugno.