Si festeggia al Liceo di S. Teresa “Caminiti Trimarchi”: in 24 ottengono il massimo dei voti

Calato il sipario sulla maturità anche all’Istituto superiore “Caminiti-Trimarchi”, che a Santa Teresa di Riva ospita i licei Classico e Scientifico. Ad affrontare gli esami di Stato sono stati complessivamente 109 studentesse e studenti, 46 al Classico e 63 allo Scientifico, e al termine delle prove in 24 hanno ottenuto il voto massimo di 100/100, 11 al classico e 13 allo Scientifico, di cui 5 con la lode (nelle foto sopra).

Lo scorso anno nella sede principale dell’istituto, guidato dalla dirigente scolastica Manuela Raneri, i centisti erano stati invece 38, con 10 lodi. Al Liceo classico ottengono il diploma con 100 Gabriele Cavallaro, Michela Tradito della III A, Alessia Chillemi, Ludovica Crisafulli, Barbara Gemelli (lode), Paola Nunzio, Rosario Patti (lode), Alessandra Santoro della III B, Daniel Ganim, Giulia Proteggente e Attilio Triolo della III C.

Al Liceo scientifico massimo dei voti per Lorenzo Bucalo (lode), Giorgio Campagna, Santi Malò, Sikilia Paiano in III A, Chiara Cacopardo, Adriana Manganaro, Giorgia Pinto, Valentina Rifatto, Antonio Trimarchi in III B, Marco Calì, Domenico Caminiti, Nancy Pino (lode) in III C e Sara Yu (lode) in III D.

Per ragazze e ragazzi “maturi”, dunque, dopo cinque anni di sacrificio e impegno, i testi scolastici vanno in soffitta e saranno presto solo un ricordo. Al termine di un periodo di meritato riposo e le vacanze estive, si aprirà per i neo diplomati il mondo dell’università o del lavoro, grazie al prezioso bagaglio di conoscenze e competenze acquisito nei licei santateresini, che da oltre cinquant’anni sono un punto di riferimento per l’istruzione superiore del comprensorio jonico e hanno saputo coniugare nel corso degli anni tradizione e innovazione con uno sguardo sempre attento alle giovani generazioni e alle nuove frontiere culturali e sociali.