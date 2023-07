Rodia, in tilt il sistema fognario. Rivoli in strada e disagi per i cittadini

Disagi per gli abitanti di Rodia negli ultimi quattro giorni. In tilt il sistema fognario per cui alcuni rivoli si sono riversati in strada e poi in spiaggia: un insopportabile odore nauseabondo che ovviamente sta creando non pochi problemi con molti cittadini costretti a chiudere le finestre nonostante il caldo. Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo ma non è ancora stata trovata una soluzione, dovuta probabilmente all'afflusso di vacanzieri che nelle ultime settimane hanno raggiunto le case a mare, creando un improvviso carico sul sistema fognario che va in tilt.