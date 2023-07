Messina: Capo Peloro, verso l’isola pedonale... concertata per la due giorni dell’Rds Summer Festival

Il villaggio di Torre Faro si prepara al clou dell’estate, quelle quattro settimane fra la metà di luglio e il Ferragosto in cui l’assalto di vacanzieri e bagnanti è veramente corposo. Uno dei momenti topici della stagione sarà di certo quello della due giorni dell’Rds Summer Festival. Il 21 e 22 luglio sono attese almeno 10mila persone all’evento in diretta nazionale dell’emittente che ha stretto un accordo con il Comune nel più ampio contesto della valorizzazione del brand cittadino.

Un’occasione per rinverdire i fasti del concerti a Capo Peloro di una ventina di anni fa e dare una dimensione nazionale ad uno dei luoghi più suggestivi del sud Italia.

Mentre i preparativi per l’allestimento dell’Arena Capo Peloro proseguono a spron battuto con il montaggio del grande palco e della recinzione, viene definito nei particolari il piano di sicurezza e mobilità. Per quelle due giornate, tutto il villaggio sarà un’unica isola pedonale. Dalle 18 alle 2 nemmeno i residenti potranno transitare in auto in buona parte delle strade di Torre Faro. I varchi d’ingresso saranno tutti chiusi, fatta eccezione per quello che conduce al parcheggio di Torri Morandi. Potrebbe essere aperto anche uno nuovo spazio, quello dove sorgeva il camping in via Circuito.

