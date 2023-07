Messina: Archimede, l’orgoglio di un grande liceo. Ecco i 59 centisti

Anche quest’anno il liceo “Archimede” di Messina ha registrato risultati eccellenti all’esame di maturità: sono 59 i diplomati centisti, 26 dei quali con lode. Un traguardo che giunge, al termine di un triennio segnato dalla pandemia e per questo ancora più soddisfacente: la dirigente scolastica Laura Cappuccio è orgogliosa della sua comunità scolastica – studentesse, studenti e docenti – capace di lavorare serenamente e con entusiasmo.

Una scuola caratterizzata da una «pluralità disciplinare, orientata cioè al confronto e allo scambio»; lo dimostra la continuità tra attività curriculari ed extracurriculari, che aiutano i giovani a scoprire talento e attitudini personali. Dagli incontri con l’autore ai laboratori teatrale e cinematografico, dall’attività di catalogazione in collaborazione con la Soprintendenza ai beni culturali allo sport, dalle certificazioni linguistiche alle varie competizioni (Debate, Giochi della Chimica), le studentesse e gli studenti sono stati in grado di mettersi in gioco con competenza e grande spirito critico.

Tra i punti di forza dello storico liceo c’è l’impegno a favore dell’inclusione: «Siamo attenti ai nostri studenti e ai loro bisogni, sempre pronti a cogliere eventuali segnali di disagio e affrontarli insieme», spiega la preside, sottolineando l’impegno dei docenti supportati dal servizio psicologico di cui la scuola dispone. Sul fronte caldo dei lavori che interesseranno l’Istituto, la dirigente si dice serena: sebbene consapevole dei disagi cui si andrà incontro, auspica «di avere una scuola più adeguata rispetto alle esigenze della comunità»; grazie ai fondi del Pnrr si sta procedendo intanto al restyling dei laboratori di Fisica e Scienze con un miglioramento del comparto tecnologico e un ampliamento delle strumentazioni. L’augurio della prof. Cappuccio ai suoi ragazzi è «che facciano tesoro dell’esperienza scolastica attingendo, come hanno fatto in questi cinque meravigliosi anni, alla capacità di mettersi in gioco con responsabilità e spirito critico».

Questo l’elenco degli studenti che hanno conseguito il 100 con lode: Chiara Miduri, Davide Calabrò, Giuseppa Giorgianni, Nadia Alison Calzavara, Marco Caristi, Alice Mundo, Samuele Sciutteri, Giovanni Bagalà, Massimo Di Blasi, Fabrizio Minissale, Giovanni Occhino, Giulia Grazia Cama, Rita Caravella, Giulia Frazzica, Cristina Puleo, Aurora Trifirò, Roberta Battiato, Teresa Ciraolo, Claudia Munafò, Francesco Pio Martino, Emanuele Bonanno, Rosaria Occhiuzzo, Giuseppe Rustica, Susanna Sorrenti, Alessandro Coppolino, Enrico Fulci.

Ed ecco gli altri centisti: Adolfo Francesco Carello, Martina Rita Cifalà, Gaetano Lembo, Sharon Leonardo, Rosario Canto, Gabriele De Michele, Mattia Aloisi, Iacopo Bruni, Serena Currò, Mattia Martensini, Simone Mendolia, Eleonora Donia, Laura Patti, Francesca Ruggeri, Giuseppe Bertuccelli, Luca Iannuzzi, Dario Sanfilippo, Erika Brunetta, Alberto Imprescia, Martina Pidalà, Federica Restuccia, Ludovica Celona, Giulia Di Dio, Helga Anna Olga Franza, Vincenzo Domenico Campo, Aurelio Gaeta, Gabriele Sofia, Kevin Shane Velakkatu, Matilde Impoco, Francesco Santacroce, Antonio Sergi, Davide Divieto, Andrea Pistonina.