Chiesa messinese a lutto, è morto lo storico sacerdote ed esorcista Santino Bontempo

La chiesa messinese perde un altro storico sacerdote, padre Santino Bontempo, morto all’età di 97 anni. Una figura ricca spiritualmente e culturalmente quella del religioso rogazionista, per 40 anni alla guida delle comunità parrocchiali di San Filippo d’Agira e S. Nicola di Bari a S. Filippo inferiore e superiore ed esorcista.

A darne l’annuncio padre Giorgio Nalin, superiore della Casa Madre della Congregazione di Sant’Annibale Maria di Francia dove il religioso ha trascorso gli ultimi anni, accogliendo con il suo grande carisma quanti - giovani e adulti - si recavano nella basilica di S. Antonio per incontrarlo.

Classe 1926, originario di Tortorici, padre Bontempo ha fatto ingresso al seminario dei Rogazionisti di Cristo Re ancora ragazzo per essere ordinato sacerdote, al termine del percorso di studi e formazione, nel 1956. Giornalista pubblicista, ha insegnato lettere all’interno della congregazione dove era responsabile degli alunni orfani e diretto la Biblioteca dell’Università di Messina; la grande capacità oratoria e divulgativa gli ha permesso di dare un significativo contributo sui temi religiosi ai media locali (radio e televisione).

“Tantissimi messinesi potrebbero raccontare le tante occasioni in cui hanno ricevuto del bene da padre Santino o lo hanno visto prodigarsi per altri imparando, con i suoi sussidi, a fare dell’Eucaristia il centro del giorno del Signore”, ha detto padre Nalin. Sebbene negli ultimi tempi gli acciacchi dell’età e della malattia gli abbiano fatto sperimentare anche la sofferenza e il dolore, non gli è mai mancato il conforto medico, dei confratelli, delle figlie e figli spirituali.

“E’ stato un piccolo operaio nella nella Messe del Signore al servizio dell’umanità sofferente e in cerca di Dio con un grande amore a Maria. Con la sua grande preparazione teologica, biblica, culturale e religiosa ha guidato ed orientato fedeli e non a riscoprire la propria identità cristiana e umana e a mettere Gesù davanti al proprio cammino di vita come maestro di verità, giustizia e carità”, ha detto il rettore del santuario di Sant’Antonio padre Mario Magro. Cordoglio e gratitudine sono stati espressi anche da don Danilo Amato, suo successore nelle parrocchie di San Filippo dal 2016, il quale ha voluto ricordare la spiccata personalità del confratello: “La sua comunità non può dimenticare 40 anni di storia condivisa, un’eredità spirituale che continueremo a mettere a frutto”, ha detto il sacerdote. Le esequie saranno presiedute dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro venerdì, alle 10,30, nella basilica di S. Antonio in via S. Cecilia.