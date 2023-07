Al Policlinico di Messina 3 nuove sale operatorie e una Chirurgia vascolare d'avanguardia. Il rettore: "Un orgoglio per l'intero ateneo"

Tre nuove sale operatorie e un complesso che rappresenta un unicum per la chirurgia vascolare. Il nuovo reparto del Policlinico Universitario di Messina, inaugurato nella mattinata, rappresenta un orgoglio per l'intero ateneo: "Abbiamo potenziato un'area fondamentale della nostra ricerca - dice il Magnifico rettore Salvatore Cuzzocrea - dimostrando la nostra capacità di fare le cose, che però stride con l'ingresso del Padiglione E che grida vendetta e con i lavori ancora in essere al pronto soccorso".

Un complesso operatorio innovativo come spiega il prof. Filippo Benedetto, Direttore dell’UOC di Chirurgia Vascolare: "Possiamo contare su tre nuove sale operatorie, una delle quali dedicata contemporaneamente alla chirurgia open ed endovascolare. Qui sarà possibile effettuare interventi di ricostruzione aortica con una minore esposizione alle radiazioni di operatori e pazienti, accorciando i tempi e assicurando una precisione certosina".

A inaugurare il reparto con il simbolico taglio del nastro, la studentessa Giovanna Deani che proprio un anno fa, il 27 luglio 2022, fu coinvolta in un grave incidente, a causa del quale fu ricoverata nel reparto di Chirurgia vascolare: "Tornare in questo ospedale con due gambe è una grandissima emozione. La mia gratitudine non sarà mai abbastanza e quando parlo del Policlinico e di questa equipe non riesco a trattenere le lacrime. Sarò grata per sempre a queste persone che mi hanno salvato la vita". La simbolica, ma importante presenza di Giovanna Deani è stata fortemente voluta dal Rettore Cuzzocrea: "Ho chiesto a Giovanna di essere presente e tagliare il nastro, perché io con orgoglio mi sento il Rettore degli studenti. Oggi la sua testimonianza, il suo sorriso sono il segno più bello di ciò che rappresenta un'università che ha un cuore e non solo un ranking in una classifica".