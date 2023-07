Messina, gasolio nell'acqua: resta l'obbligo di pulire e sanificare i serbatoi

Torna "bianca" la zona che nelle scorse settimane era stata interessata dalla contaminazione di gasolio nella rete idrica comunale. È quanto ha stabilito il sindaco Federico Basile con Ordinanza n. 151 di oggi, martedì 11 luglio 2023, revocando i provvedimenti nn. 116, 118, 122 e 133 emanati nel corso della criticità idrica registratasi in città a partire dal 13 giugno scorso, sulla scorta dei dati confortanti delle ultime campionature effettuate agli impianti, così come rilevati da Amam giorno per giorno e restituiti ieri al proprio ente controllante, a completamento delle procedure di controllo e gestione dell’emergenza. Pertanto l’odierno provvedimento n. 151, pur revocando l’ordinanza n. 133, oltre a sancire la conclusione dell’emergenza che ha riguardato la vasta area del Centro identificata come ‘gialla’ e che, dunque, torna ‘bianca’, rimane comunque l’obbligo per i proprietari e gli amministratori di condominio ricadenti nelle aree interessate di procedure alla pulizia, igienizzazione e sanificazione dei serbatoi condominiali, qualora non sia stata già effettuata.

I monitoraggi costanti curati da Amam, che si è avvalsa di laboratori specializzati in procedure emergenziali come quella affrontata in sinergia con il Comune, ha riscontrato la qualità dell’acqua a norma, ormai da giorni, con livelli rispettosi dei parametri previsti per la potabilità dell’acqua da immettere in rete. “E’ un momento molto importante questo – afferma il sindaco Basile - che segna la fine di un’emergenza gestita in sinergia ed egregiamente da Amam, sia nell’individuazione tempestiva delle cause del fenomeno contaminante, sia nella predisposizione di tutti i presidi a tutela e supporto della cittadinanza, tenendo sempre presente quale obiettivo prioritario la salute e l’incolumità pubblica”.

“Mi sento di ringraziare tutta la "squadra" di Amam – aggiunge la presidente Loredana Bonasera – che, soprattutto sul piano tecnico, ha garantito operatività e presenza fattiva h24 accanto ai cittadini e ha permesso di arginare un problema eccezionale, evitando che potessero ingenerarsi danni più gravi”.