Esami di stato, al “Medi” di Barcellona ben 51 centisti, e 13 con lode

Esami finiti per gli studenti barcellonesi, che hanno archiviato con grandi risultati gli esami di stato. All’Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Medi in tredici hanno conseguito il “100” con tanto di lode: Simona Arnao, Ginevra Giunta, Giuseppe La Torre ed Elena Migliore (classe 5A liceo classico); per il liceo linguistico Alessandra Calabrò (5B1), Alessia Torre (5B1), Claudia Caruso (5B1), Salvina Mallemaci (5B2) e Sonia Rossello (5B2); per il liceo scientifico, infine, Federica Fazio, Lucrezia Lo Pò e Matteo Materia della 5D e Gabriele Trovato della 5C.

Grande soddisfazione anche per gli studenti che hanno coronato il loro percorso di studi con il massimo dei voti. In 5A Amanda Trifiletti, Maria Antonia Siracusa, Antonino Russo, Rossella Molino, Vittoria Mazzeo, Giorgia Fumia, Giulia Branca, Alessia Cicero e Salvatore Calabrò. In 5B1 Sofia Bagnato, Gianluca La Rocca, Alessia Lo Presti, Sara Munafò, Laura Siracusa. E poi Simona Recupero e Simona Romano (5B2), Noemi Buemi, Pierpaolo D’Amico, Elena Ferrara, Alessandro Genovese, Alessia Giunta, Tecla Materia ed Elisa Ravidà in 5C. Infine, in 5D due centisti: Asia Zocca e Samuele Venuto, per un totale di ben 38 allievi che hanno meritato il massimo voto dalle commissioni esaminatrici. Netta la prevalenza dei “cento” in rosa.

E il sindaco Pinuccio Calabrò con l’assessore alla Pubblica istruzione Viviana Dottore premieranno gli studenti più meritevoli degli istituti comprensivi e superiori della città in due cerimonie, aperte al pubblico, che si svolgeranno presso la Villa Primo Levi. Per l’assessore Dottore «l’occasione è propizia non solo per gratificare gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti, ma anche e soprattutto per valorizzare l’offerta formativa della città, che anche quest’anno si è confermata su altissimi livelli». Oggi saranno premiati gli allievi degli istituti comprensivi che hanno superato l’esame finale con 10 e 10 e lode. Giovedì sarà la volta dei giovani che hanno conseguito la maturità con 100 e con 100 e lode. Entrambe le cerimonie avranno inizio alle 18:30.