Alla guida ubriachi e senza patente: sei denunce dei carabinieri nel Messinese

Sette persone denunciate alla Procura e altre quattro segnalate alla Prefettura, con 65 veicoli e 78 persone sottoposti a verifiche. È il bilancio dell’ultimo controllo straordinario del territorio effettuato dai Carabinieri della Compagnia Messina Sud su tutto il litorale jonico di competenza, che va da Roccalumera a Scaletta Zanclea. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, 6 persone sono state denunciate a vario titolo per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente in quanto revocata e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico; un’altra persona è stata denunciata per porto e detenzione abusiva di armi, in quanto trovata in possesso di un coltello di genere vietato.

Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura, tre dei quali assuntori di droghe trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish, detenute per uso personale, e una per guida sotto l’influenza di alcool.