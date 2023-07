Messina, arrestato alla stazione 50enne palermitano: era ricercato da due anni per furto

La polfer di Messina ha arrestato un 50enne palermitano nell'atrio della biglietteria della stazione di Messina. Fermandolo per un controllo, è emerso che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione, emesso più di due anni prima. L'uomo doveva scontare 8 mesi di carcere per furto. Nel suo bagaglio è stato trovato un coltello con una lama di 26 cm, per cui il 50enne è stato denunciato anche per porto abusivo d'armi