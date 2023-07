Lavori per la realizzazione della galleria Sciglio. Lombardo, sindaco di Roccalumera: "Dal tavolo tecnico ci siano soluzioni attuabili"

“Voglio ringraziare sua eccellenza il prefetto di Messina Cosima Di Stani per avermi ricevuto oggi insieme al presidente del consiglio Floriana Famà e per aver convocato il tavolo tecnico da me richiesto per affrontare il tema legato ai disagi che patirebbe il Comune di Roccalumera secondo l’attuale schema di cantiere per la realizzazione della galleria Sciglio.” E' quanto afferma in una nota il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo.

Il tavolo tecnico è stato convocato per giovedì 13 con tutti gli enti interessati dal cantiere. “Sono pronto, così come ho detto al Prefetto, prosegue il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo, a far entrare in vigore un’ordinanza per tutelare la sicurezza dei cittadini di Roccalumera e non solo. Non aver discusso le possibili ripercussioni sulla vivibilità e la viabilità del comune rivierasco con l’avvio del cantiere è inaccettabile. Si stima che durante i cinque anni necessari per la realizzazione della galleria Sciglio, il cui avvio di cantiere è previsto a marzo-aprile del 2024, transiterebbero sul lungomare di Roccalumera e quello di Nizza circa 120 mezzi pesanti in andata e altrettanti al ritorno ogni giorno nell’arco di 10 ore. Si tratterebbe di una colonna continua di mezzi pesanti che comprometterebbero oltre ogni modo la sicurezza e la vivibilità di due intere comunità. Aspetterò l’esito del tavolo tecnico auspicando che venga individuata una soluzione attuabile. In caso contrario è pronta l’ordinanza per limitare il transito dei mezzi pesanti funzionali al cantiere della stazione di Nizza solo nelle ore notturne, e non nel fine settimana per limitare al minimo il disagio alla viabilità sul lungomare”.