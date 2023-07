Centro di Milazzo chiuso, l’esperimento è vincente

Previsioni rispettate. La “Notte Bianca” di sabato sera ha confermato che la strada intrapresa dall’Amministrazione comunale è quella giusta. A confermarla non solo gli esponenti politici che supportano l’attuale coalizione di governo, ma anche associazioni e movimenti giovanili «che – sottolineano – vedono finalmente una città attrattiva». In realtà il centro cittadino chiuso alle auto - la “Gazzetta del Sud” lo scrive da anni – rappresenta un valore aggiunto per Milazzo, a condizione ovviamente che siano garantiti i servizi. E sabato sera la “navetta” ha funzionato, per essere la prima volta. È chiaro che occorrerà anche creare l’abitudine a queste scelte. Il fatto che si sia deciso di chiudere il centro cittadino tutti i fine settimana, da venerdì a domenica la sera dopo le 20,30, rappresenta una precisa volontà di invertire la rotta rispetto al passato. Quella di sabato è stata una serata all’insegna della condivisione che ha esaltato la sinergia tra pubblico e privato. Migliaia di persone hanno affollato sino a notte inoltrata il Centro per seguire gli spettacoli ricreativi promossi dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale e distribuiti su quattro palchi dislocati a Piano Baele, Piazza Duomo, Lungomare Garibaldi e Piazza della Repubblica. Quattro punti diversi per un divertimento assicurato a tutte le fasce di età.

