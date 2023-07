Milazzo, il centro diventa isola pedonale da oggi a metà settembre

Quello che tanti cittadini hanno sempre auspicato, si verificherà questa estate. Da oggi sino a metà settembre Milazzo sarà isola pedonale nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle 20,30 a mezzanotte.

Nei prossimi giorni il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari predisporrà il provvedimento. Si parte comunque già da questa sera, quando è in programma l’annunciata “Notte Bianca” promossa dalla Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’intero centro cittadino sarà pedonalizzato e animato con diverse iniziative musicali e di intrattenimento. La chiusura riguarderà una grande area compresa tra via dei Mille, dove sorge la rotatoria, sino all’incrocio con via Cristoforo Colombo, interessando quindi via Luigi Rizzo, via Crispi e la Marina Garibaldi. Sarà operativo un servizio navetta per il trasporto pubblico con due bus che opereranno col metodo “circolare” a Ponente e Levante dove sono state previste aree di sosta. I visitatori dopo aver parcheggiato il mezzo potranno acquistare, direttamente a bordo il biglietto al costo di 2 euro, utilizzando indifferentemente le due linee per tutta la notte, secondo la formula hop-on hop-off, godendo pertanto delle attrazioni presenti durante la Notte Bianca ma anche degli altri punti di interesse nella zona di Ponente, del Borgo e di Vaccarella. Il servizio, svolto dalla ditta “Di Paola Viaggi”, partirà dalle 21:00 e si protrarrà sino alle 02:00 con ultima partenza da piazza XXV aprile alle ore 01:40.

