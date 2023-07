Messina, viadotto Ritiro: fine lavori in 6 mesi. E dal 17 luglio cambia ancora la viabilità

Gli ultimi sei mesi di sofferenza. Ecco quanto dovrebbe mancare alla fine del cantiere che sta ricostruendo il viadotto Ritiro. Se si pensa che la consegna delle aree all’azienda è avvenuta nell’aprile del 2016, ogni considerazione sulla buona stella di quest’opera (se vogliamo parlare solo di fortuna) appare superflua.

E allora nell’interminabile susseguirsi di vecchi e nuovi percorsi alternativi, arriva l’ultima novità. Nei prossimi giorni terminerà l’attuale doppia viabilità del bypass Baglio e ci sarà solo una strada per proseguire il viaggio sull’asse Palermo Messina. Il Consorzio autostrade e l’azienda Toto Costruzioni hanno concordato la data di lunedì 17 luglio per l’apertura della bretella di Boccetta che è in corso di realizzazione oramai da un paio di settimane. Proviamo a ricostruire le novità e le differenze con la situazione attuale. Da lunedì 17, chi viaggia da Villafranca verso Messina, non dovrà più scegliere se usare la deviazione verso sinistra e andare verso Messina Centro e oltre o proseguire verso Giostra tenendo la destra. Quest’ultima possibilità non ci sarà più e tutti i mezzi dovranno usare il bypass Baglio. L’uscita di Giostra, per chi viene da Villafranca, dunque, non sarà più utilizzabile per i prossimi sei mesi. E a differenza di quanto accade oggi, dopo i quasi tre km in corsia unica a doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle, ci sarà la possibilità di uscire a Boccetta. È in corso di realizzazione il bypass temporaneo che consentirà di tornare verso monte proprio all’altezza dello svincolo. Sarà pronto, fra mercoledì e giovedì e lunedì potrà essere utilizzato.

I mezzi che invece dovranno proseguire verso Catania, quindi con uscita da Messina Centro in poi, non dovranno usare quella bretella ma seguire il doppio senso per ancora 200 metri e rientrare in carreggiata, come già, peraltro, avviene già adesso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina