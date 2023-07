Messina, cavallo morto in via Catania: indagato il fantino

Si chiamava “Siciliano bello” il cavallo stramazzato al suolo della via Catania, la mattina di giovedì scorso, tra lo stupore e il turbamento dei presenti. La Squadra volante della Questura e la polizia municipale hanno ricostruito gli ultimi momenti di vita dell’animale, l’incidente di cui è stato vittima e anche le responsabilità di una tristissima vicenda. Il tutto è contenuto in una informativa depositata in Procura, che contiene due nominativi: uno è quello del proprietario, un catanese a cui si è risaliti tramite il microchip dell’equino, l’altro è il suo “custode”, un giovane messinese residente al Villaggio Aldisio. Proprio quest’ultimo era sul calesse che improvvisamente, poco oltre la rotatoria del viale Europa, si è staccato. Sarà denunciato per maltrattamenti di animali. Nessuna traccia, invece, proprio della carrozzella, sparita per mano di ignoti alla velocità della luce nell’immediatezza del fattaccio. Si attendono adesso gli esiti degli accertamenti sul povero cavallo, per capire se prima di quello che sembrava un allenamento mattutino avesse assunto sostanze dopanti. Se così fosse, si aggraverebbe la posizione del messinese individuato dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, guidati dal dirigente Giovanni Puglionisi, e della Municipale, coordinati dal commissario Giovanni Giardina.

L’ipotesi che il puledro stesse procedendo di buona lena troverebbe riscontro in alcuni video, di cui il personale operante è giunto in possesso, e di una “maschera da corsa” per cavallo trovata davanti sul tratto di strada in cui è morto – davanti al campo di atletica “Santamaria” – e sottoposta a sequestro. L’animale si sarebbe imbizzarrito mentre percorreva la rotonda intitolata a Boris Giuliano, per poi imboccare, sempre più privo di controllo, la via Catania. Qui avrebbe urtato la parte esterna di un negozio di onoranze funebri e poi un palo di sostegno di uno spazio per affissioni. Un colpo violentissimo che non gli ha dato scampo.

