Tartaruga "Caretta caretta" depone le uova sulla spiaggia di S. Teresa di Riva

Un esemplare di tartaruga marina Caretta caretta è stato rinvenuto ieri sera sulla spiaggia di Santa Teresa di Riva, al centro del paese. Il rettile, di notevoli dimensioni e del peso di almeno 70 kg, ha scavato diverse buche sull’arenile, probabilmente per nidificare, attirando la curiosità di molte persone.

Sul posto sono giunti la Polizia locale e i Carabinieri di Santa Teresa di Riva, la Guardia costiera di Messina e la Protezione civile di Furci Siculo e in tarda serata i militari della Capitaneria di Porto hanno delimitato un’ampia porzione di spiaggia al cui interno in cui si trovava la tartaruga, per salvaguardarla in attesa di capire le sue intenzioni.

Sul lungomare si è radunata una folla di persone, allontanate dalle autorità per non disturbare con luci e flash delle fotocamere la serenità dell’animale, e la Guardia costiera è rimasta per tutta la notte ad osservare i movimenti della Caretta caretta. Intorno alle 4 di questa mattina il rettile è tornato in acqua e si è allontanato dalla spiaggia e in mattinata giungerà nel comune jonico la biologa marina Oleana Prato, presidente del Wwf di Siracusa, contattata ieri sera dalla Guardia costiera, per accertare se l’animale abbia deposto le uova e attivare eventualmente le procedure previste in questi casi.