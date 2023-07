Sul filo di lana il Comune di Messina invia alla Corte dei conti la risposta alla relazione sul piano di riequilibrio

Alle 12:59, a un minuto dal termine ultimo per la presentazione, il Comune di Messina ha inviato alla corte dei conti di Palermo la risposta alla relazione sul piano di riequilibrio della città. Si tratta del documento con il quale palazzo zanca conta di contro dedurre alla severa relazione con la quale nei mesi scorsi i magistrati contabili avevano posto serissimi dubbi sull’impianto e economico finanziario presentato a settembre scorso. Il sindaco Basile mostra estrema fiducia sull’esito del giudizio e avrà ancora una opportunità per poter perorare la causa del piano di riequilibrio del Comune. Infatti il 18 luglio sarà a Palermo in audizione per una ulteriore relazione e per rispondere alle eventuali domande dei giudici. Messina dunque di fronte all’ultimo bivio. Da una parte il proseguo, 11 anni dopo la prima adesione al piano di riequilibrio, della azione di rientro dalla massa debitoria scesa adesso a 74 milioni di euro compresi i debiti potenziali e dall’altra il dissesto ovvero il fallimento dell’ente con le conseguenze di ordine economico finanziario ma anche politico che ne susseguiranno.