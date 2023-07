Operaio ferito in un incidente sul lavoro: denunciate tre persone e sequestrato cantiere

I carabinieri di Furnari e del nucleo ispettorato del lavoro di Messina hanno sospeso l’attività in cantiere e denunciato tre persone a seguito di un incidente sul lavoro che ha visto il ferimento di un operaio 54enne. I primi accertamenti erano stati avviati la mattina del 28 giugno, quando i militari dell’Arma erano intervenuti nel fondo agricolo di località Carone a Furnari dove l’uomo è rimasto incastrato tra i bracci di un trattore sollevatore con pala, riportando traumi agli arti inferiori. Riscontrate violazioni alla normativa di settore e, in particolare, l’omessa redazione del piano operativo di sicurezza per la tutela dei lavoratori all’interno del cantiere, l’omessa formazione e addestramento dei lavoratori per l’utilizzo dei mezzi d’opera.

Contestati anche la mancanza delle precauzioni quali l’installazione di parapetti volte a evitare il pericolo caduta dall’alto per gli operai, il mancato rispetto della viabilità di cantiere. Il dirigente dell’impresa è stato pertanto denunciato insieme al legale rappresentante, per la mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento, con la contestuale sospensione. I carabinieri hanno accertato che a causare l’infortunio era stato un operaio che, alla guida di un mezzo bobcat, aveva urtato accidentalmente la pala escavatrice condotta dal 54enne che, a causa dell’urto, si ribaltava procurandogli le lesioni. Pertanto, alla luce dei riscontri l’operaio, il dirigente dell’impresa ed il legale rappresentante sono stati denunciati anche per il reato di lesioni personali.