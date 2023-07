Movida a Messina, la “guerra” non è finita. Pronto un ricorso contro la nuova ordinanza del sindaco

Per qualcuno è ancora troppo “permissiva”, al punto da meritare un ricorso al Tar. Per qualcun altro è troppo restrittiva e, addirittura, favorisce la fuga dei giovani cervelli dalla città. Eppure si parla dello stesso provvedimento, l’ultima ordinanza del sindaco Federico Basile, datata 30 giugno, sugli orari della movida. Ordinanza che, rispetto a quella di fine maggio, vieta la musica il lunedì e anticipa alle 0.30 (rispetto all’1) l’orario in cui i locali non autorizzati alle serate danzanti possono diffondere musica. Queste le modifiche, in grandi linee, che però non sono ritenute sufficienti dall’associazione Centro storico di Messina, presieduta da Anthony Greco, che aveva già depositato un ricorso al Tar contro la precedente ordinanza, proprio il 30 giugno, salvo poi vedersi vanificare l’azione giudiziaria tre ore dopo. «Ma ricorreremo anche contro quell’ordinanza», evidentemente non abbastanza per sotterrare l’ascia di guerra delle associazioni dei residenti. Eppure lo scopo della nuova ordinanza del sindaco era proprio quello di «garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari».

