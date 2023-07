Morì per un'albicocca a Barcellona: decisa l’assoluzione per tre donne

Tutte assolte dall’accusa di cooperazione in omicidio colposo tre donne, una con funzioni apicali e due con la qualifica di assistente sociale e di educatore professionale, per il decesso, nel 2016, di una giovane ospite di una Comunità alloggio di Barcellona dedicata a persone affette da disturbi psichiatrico. Morte avvenuta per asfissia, perché aveva ingerito un’albicocca che le aveva ostruito le vie aree impedendole di respirare.

Il Tribunale di Barcellona, in composizione monocratica con il giudice Noemi Genovese, ha assolto con la formula più ampia «perché il fatto non sussiste» le tre imputate accusate di non avere adeguatamente vigilato sull’ospite della Comunità alloggio. Accolte le tesi difensive degli avvocati Giuseppe Lo Presti e Francecso Pellegrino, difensori dell’amministratrice dell’assistente sociale della cooperativa sociale che gestiva la Comunità, e degli avvocati Tommaso Calderone e Gabriella Caccamo, i quali hanno difeso una educatrice professionale. I difensori hanno evidenziato le funzioni e la tipologia della struttura classificata come Comunità alloggio e non come clinica, oltre a struttura dedicata alla cura delle malattie mentali.

La vicenda giudiziaria trae origine da un tragico episodio avvenuto nel 2016, in un centro per persone affette da disturbi psichici, situata in un ex albergo di via Roma, a Barcellona. Una ospite della Comunità aveva infatti ingerito un’albicocca senza masticarla ed era morta per asfissia.

Dopo l’iniziale richiesta di archiviazione da parte della Procura, con decreto del 23 gennaio 2020 emesso a seguito di opposizione da parte di sei congiunti che successivamente si erano costituite parte civile con l’avv. Vincenzo Isgrò, il gip dell’epoca dispose l’imputazione coatta per le tre persone indagate: l’allora rappresentante legale della cooperativa sociale “In Cammino onlus” con sede a Barcellona, Maria Teresa Rottino, originaria di Patti, in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della stessa coop; Loredana Materia, di Rodì Milici, in qualità di assistente sociale dipendente della citata società cooperativa; Valeria Mazzoni, educatrice professionale della Comunità, originaria di Taranto e residente a Barcellona.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina