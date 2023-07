Milazzo, falso cieco per la Finanza: cieco assoluto per la giudice

Finisce un incubo per un cieco assoluto di Milazzo, A. S., 75 anni, che dopo una lunga battaglia legale iniziata nel 2018 con la richiesta di rinvio a giudizio è stato assolto dalla giudice monocratica del Tribunale di Barcellona Silvia Spina dall’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Inps con la formula più ampia, «perché il fatto non sussiste». A scagionare l’uomo da ogni accusa una perizia richiesta dalla difesa, redatta dal consulente tecnico Giuseppe Minissale, che ha confermato lo stato di cecità. La sentenza che lo assolve da ogni contestazione mossa nei suoi confronti sarà depositata entro i prossimi 90 giorni. Il suo difensore, l’avvocato Pinuccio Calabrò, che ha seguito il procedimento fino all’assoluzione, si attiverà adesso perché, oltre alla restituzione dei beni e dei depositi finiti nel 2017 sotto sequestro, si adopererà per la riattivazione della pensione e dell’indennità di invalidità civile come “cieco assoluto” che spettano al suo assistito e delle somme arretrate congelate fin dal 2016 in quanto la sua pensione e la relativa indennità di invalidità perché cieco è stata sospesa già da allora. L’uomo che adesso è stato assolto è stato trattato per anni come un “falso cieco” ed esposto alla gogna mediatica per aver subito, il 30 maggio 2017, il sequestro per equivalente della metà della sua abitazione, di tutti i risparmi e delle due auto ad egli intestate e utilizzate dai suoi figli e ciò nonostante lo stesso soffrisse di “Retinopatia pigmentosa” in entrambi gli occhi. Patologia, questa, che crea cecità ma che consente a chi conosce gli ambienti circostanti di muoversi con una certa autonomia. Tuttavia per classificare l’uomo “falso cieco” basta poco, anche la semplice osservazione fatta dagli investigatori che seguivano l’uomo lungo alcune strade allo stesso familiari.

