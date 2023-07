Michael Jordan si gode l'incanto delle Isole Eolie, acclamato dai fan a Lipari

La stella NBA Michael Jordan è in Sicilia e abbraccia letteralmente le Isole Eolie che sta visitando in questi giorni. Atterrato pochi giorni fa all'aeroporto di Catania con un jet privato proveniente da Parigi, l'ex cestista americano si dirigerà insieme al suo staff al Verdura Resort di Sciacca, nell'Agrigentino, in visita privata.

Approdato a Lipari, l'ex fenomeno dei Chicago Bulls e protagonista di Space Jam non si è sottratto ai suoi fan che lo hanno acclamato. E in una delle più grandi delle isole eoliane ha gradito la vista meravigliosa di un noto ristorante sul mare.