Messina, sono partiti i cantieri più verdi: ForestaMe mette gli alberi... in centro

Avviate opere per quasi 22 milioni di euro in quattro punti della città. Primi test sulla posa del nuovo tappeto drenante negli stalli a pagamento di via Bixio. Saranno messe a dimora 2.600 piante che cambieranno la “visione” di molte strade