Messina, in centro col limite di 40 chilometri orari. Il Piano urbano della mobilità sostenibile

Una mobilità sostenibile è anche, se non soprattutto, una mobilità sostenibile. Ecco perché, dopo quelli delle pedonalizzazioni, delle piste ciclabili e del trasporto pubblico, il quarto e ultimo piano di settore del Pums, dedicato alla sicurezza stradale, non è certo il meno importante. Anzi. Il punto di partenza è un'analisi della viabilità e dei flussi di traffico, dalla quale emerge «una situazione messinese anomala rispetto alla maggioranza delle città italiane»: se altrove, infatti, l'espansione è avvenuta ad anelli viari, qui «la caratterizzazione orografica del territorio messinese ha impedito una conformazione radiale con anelli di circonvallazione», concentrando gran parte del traffico lungo alcuni assi. Per quelli centrali «l’intervento proposto principale è l’imposizione del limite generalizzato di 40 km/h su tutta la viabilità principale di perimetrazione delle Zone a Traffico Limitato». Un intervento «progressivo nella sua applicazione estensiva perché congiunto alle Ztl: mano a mano che le Ztl vengono istituite sulla viabilità principale perimetrale viene imposto il limite di velocità di 40 km/h». Una strategia già sperimentata «con successo nella città di Oslo, capitale della Norvegia, molto attenta alla sicurezza stradale e operante nell’ambito della Vision Zero, con l’obiettivo quasi raggiunto nel 2019 perché senza morti tra pedoni e ciclisti». Per il rispetto del limite sono previsti «la realizzazione di attraversamenti rialzati e il controllo regolare del rispetto del limite di velocità».

Il Piano dedica un focus al viale Giostra, una delle strade in cui è stata registrata, nell'analisi del decennio 2011-2019, «un’elevata ed anomala concentrazione di 6 incidenti mortali», rispetto al totale di 26.

