Ennesimo incidente sulla A20: Camion si ribalta e perde il carico sulla carreggiata, coda chilometrica tra Rometta e Milazzo

Ennesimo incidente stradale sull’A20. Poco dopo le 16 nel tratto che da Rometta conduce a Milazzo, per cause ancora da accertare, un automezzo si è ribaltato perdendo tutto il carico che stava trasportando. La merce ha invaso la carreggiata ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco di Villafrance per rimuoverli dall'asfalto. L’autista ha subito lievi traumi ed è stato soccorso dall’ambulanza del 118 che l’ha trasferito all’ospedale di Milazzo in codice giallo. L’incidente ha però provocato gravi problemi alla viabilità.

Lunghe file si sono create non appena la circolazione in quel tratto è stata bloccata per consentire la rimozione sia del mezzo che del materiale disseminato lungo il manto stradale. Bloccata nella fila chilometrica anche un’ ambulanza di ritorno dal Policlinico di Messina dove aveva trasportato d’urgenza un paziente.