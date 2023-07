Chiusura Ponte Mela, la viabilità alternativa non regge. Lunghe code sulla SS113 tra Barcellona a Milazzo

Si attende la realizzazione della tanto attesa “bretella” o “bypass” sul ponte Mela, come lo si voglia definire, ma, come si prevedeva, i residenti di Milazzo e di Barcellona stanno pagando uno scotto notevole in termini di disagio negli spostamenti tra le due località per la chiusura del ponte.

Anche perché con l’arrivo dei vacanzieri il traffico è aumentato nelle uniche strade disponibili, sia la vecchia SS 113 che collega Milazzo a Barcellona, col passaggio nel territorio del comune di Merì, sia la stessa autostrada. “Una situazione insostenibile – afferma il consigliere Alessio Andaloro – ed è assurdo che nessuno intervenga accettando quanto accada. E così ogni mattina diventa impossibile circolare sulla statale 113, con code da Olivarella sino ad Archi, lato Messina e in prossimità dello svincolo dell’A20 di Milazzo dove si creano nelle ore di punta lunghe colonne di auto in uscita dai caselli e persino nelle corsie di uscita. E la stessa cosa vale per Barcellona. Non è possibile alle soglie del 2030, non organizzare adeguatamente la manutenzione straordinaria di una infrastruttura senza prevedere preventivamente i giusti accorgimenti”.