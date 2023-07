Messina, scontro auto-moto sulla litoranea sud: centauro al Policlinico in gravissime condizioni

Incidente sulla litoranea sud di Messina poco dopo le 19. Per cause che sono in fase di accertamento da parte della sezione infortunistica della polizia municipale, si sono scontrate frontalmente una moto di grossa cilindrata ed una Fiat Panda all'altezza dell'abitato di Giampilieri marina. Ad avere la peggio il centauro che è balzato dal mezzo e, impattando con l'asfalto, è finito a circa 30 metri dalla moto. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico.

IN AGGIORNAMENTO