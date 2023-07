Messina, cavallo imbizzarrito si schianta e muore in via Catania. Indagini della Polizia

Singolare incidente questa mattina tra le 5 e le 6 sulla via Catania, all'altezza dell'incrocio con la via Salandra dove si trova il complesso sportivo Ex Gil. Un cavallo è morto sull'asfalto e la polizia sta eseguendo i rilievi per stabilire cosa sia realmente accaduto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della sezione Scientifica. L'animale, stando ad alcune testimonianze, era legato ad un calesse e proveniva dalla rotatoria Zaera e si dirigeva verso Sud. All'altezza dell'incrocio con via Salandra si è imbizzarrito sganciandosi dal calesse e iniziando una corsa furiosa andando poi a sbattere con il muro di cinta dell'Ex Gil stramazzando al suolo. Nessuna conseguenza per la persona che si trovava sul calesse

IN AGGIORNAMENTO