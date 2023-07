Milazzo, si prevede massiccia la partecipazione allo sciopero dei metalmeccanici di lunedì

Si prevede un’adesione massiccia allo sciopero annunciato lunedì prossimo da FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL che riguarderà il settore metalmeccanico, coinvolgendo anche i lavoratori delle aziende più importanti. Il concentramento avverrà presso il parcheggio del Varco 8 della Ram (lato ex Silvanetta), da dove il corteo, formato da 500 operai anticipato da un camioncino come apripista (con amplificazione) e chiuso da un’auto dell’organizzazione - si muoverà intorno alle 9, per attraversare la Via Mangiavacca, la Via Tindaro La Rosa, la Via Nino Bixio, la Via dei mille, la rotonda porto, la Via Ammiraglio Luigi Rizzo, per poi concludersi nel piazzale davanti al Comune intorno alle 12.30.

Le ragioni dello sciopero -spiegano i sindacati- affondano nella drammatica condizione in cui versa il settore metalmeccanico di questo territorio, privo di investimenti e di piani industriali degni di questo nome, dilaniato dalla precarietà, dagli appalti selvaggi e dalla sistematica pratica del dumping contrattuale. Ciò in linea con lo sciopero nazionale che vuole fare vivere in tutto il paese una piattaforma rivendicativa che punta alla soluzione per le crisi aperte e ad una transizione energetica sostenibile sul piano ambientale e sociale.