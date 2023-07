Milazzo, il teatro al Castello pronto a ospitare duemila spettatori. Completati i lavori per spalti e parterre

Il nuovo Teatro al Castello di Milazzo è pronto. Nell’area, che fino allo scorso anno accoglieva le macerie di ciò che era rimasto della vecchia struttura, oggi sorge la tribuna da 2000 posti (1500 sugli spalti e 500 nel parterre) che sarà a disposizione del pubblico che vorrà assistere agli spettacoli estivi teatrali e musicali nell’area retrostante al Duomo antico come avveniva in passato.

Un’infrastruttura che ha consentito al Comune di “aprire” agli impresari che da sempre considerano Milazzo una “piazza” molto interessante sotto il profilo della domanda di eventi. E già quest’anno sarà possibile assistere, nell’ambito della rassegna estiva, a spettacoli di artisti del calibro di Enrico Brignano, Maurizio Battista, Francesco Cicchella, Drusilla Foer e GianMaria che con il proprio concerto, farà da “apripista” alla nuova struttura che è stata anche collaudata. Nei prossimi giorni invece la commissione di vigilanza rilascerà l’autorizzazione sull’intera area della cittadella fortificata.

Nel frattempo è stata completata anche l’attività di pulizia e di scerbamento dell’antico maniero. In autunno invece partiranno i lavori finanziati con i fondi del Pnrr per la riqualificazione urbana dell’area limitrofa al Castello (Borgo) per la quale sono disponibili 825 mila euro. Ad eseguirli sarà la ditta Dasein Spallina associati srl di Palermo che si è aggiudicata la gara espletata dalla Centrale unica di committenza.

