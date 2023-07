Messina, acqua inquinata, l'Amam rassicura gli utenti ma resta ancora il divieto di uso potabile

Resta confortante l’esito delle campionature eseguite costantemente nei diversi punti della rete idrica in cui avviene l’erogazione e permane il monitoraggio da parte di AMAM che, di concerto con l’Amministrazione Comunale, a stretto giro, comunicherà alla cittadinanza le determinazioni consequenziali per il ritorno alla potabilità dell’intera area.

Sino ad allora, è necessario attenersi alle Ordinanze sindacali emanate dal 13 al 21 giugno scorso e, soprattutto, procedere alla bonifica di tutti gli impianti privati contaminati.

Permane il divieto di uso potabile dell'acqua e, per questo, AMAM, manterrà i propri presidi a supporto dei residenti nella zona interessata, ovvero garantirà la presenza delle autobotti con acqua potabile a disposizione di quanti ne avessero necessità e i riferimenti di contatto per segnalare ogni pronto intervento al numero telefonico 090.3687722 o attraverso la pagina facebook