Le comunità messinesi si preparano a rendere omaggio alla Madonna del Carmine, venerdì al via la novena

Le comunità messinesi si preparano a rendere omaggio alla Madonna del Carmine, la cui devozione è particolarmente sentita. In città, nel santuario parrocchia a lei dedicato di via Antonio Martino, venerdì prossimo avrà inizio la novena in preparazione alla solennità del 16 luglio: ogni pomeriggio alle 18.30 dopo il rosario, la messa sarà presieduta da un sacerdote diocesano fra cui i tre giovani ordinati l’1 luglio scorso.

Venerdì 14 luglio, in occasione della Giornata della Vita Consacrata, sarà fra Benedetto Amodeo rettore del santuario di Lourdes a celebrare, con la partecipazione di tutte le fraternità secolari diocesane. Sabato 15, vigilia della festa la messa delle 18,30 sarà presieduta dall’arcivescovo Emilio Nappa, segretario aggiunto del Dicastero Vaticano per l’Evangelizzazione e presidente delle Pontificie Opere Missionarie. Domenica 16 luglio, solennità della Beata Vergine del Carmelo, le messe saranno alle 8,30, 9,30 e 11; alle 12 la supplica presieduta dal cappellano dei Carabinieri della Sicilia orientale don Rosario Scibilia. Alle 18 la messa solenne sarà presieduta dal parroco don Gianfranco Centorrino e a seguire la processione del simulacro della Madonna del Carmine e san Simone Stock per le vie Antonio Martino, piazza Lo Sardo, piazza Annibale Maria Di Francia, Cesare Battisti, Tommaso Cannizzaro, Cavour, Bisazza, Sacro Cuore di Gesù, piazza Masuccio.

Al rientro del corteo, animato dalla banda musicale Gaetano Celeste di Camaro superiore, si svolgerà lo spettacolo di giochi pirotecnici. Fervono i preparativi anche a Giampilieri marina, dove la comunità parrocchiale di San Mauro ha allestito per la festa della Madonna del Carmine un ricco calendario di eventi dal 9 al 16 luglio. Al via venerdì prossimo la novena con la messa pomeridiana delle 19; nella celebrazione di sabato 15, presieduta dal parroco della comunità S. Maria di Gesù a Provinciale don Bartolo Calderone, saranno benedetti gli scapolari. Giorno 16, la messa solenne delle 10 sarà presieduta dal camilliano padre Vincenzo Li Calsi; alle 20 la processione del simulacro per le vie del villaggio, preceduta alle 19 dalla celebrazione di don Peter Pradeep, parroco di Salice; a mezzanotte lo spettacolo di giochi pirotecnici in spiaggia. Tanti i momenti ricreativi allestiti dal parroco don Giovanni Scimone con il comitato festa: martedì 11 luglio alle 21,30 il concerto della Cappella musicale S. Maria Assunta della Basilica Cattedrale diretta da don Giovanni Lombardo e mercoledì 12, allo stesso orario, il concerto della corale S. Mauro con la partecipazione di Simona e Sabrina Palazzolo all’arpa celtica e Antonio Bellinghieri alla tromba. Giovedì 13 a partire dalle 16, la manifestazione “Palio Sole Mare 2023”, con giochi in piazza e in spiaggia, la degustazione di prodotti tipici e la mostra fotografica “Immagini del territorio”; venerdì 14 luglio dalle 21,30 il gioco a quiz “Dr Why” e sabato 15 luglio a partire dalle 20,30 la serata “Salsicciata e sangria” con il dj set di Claudio Polisano.