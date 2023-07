Santa Teresa di Riva, catturato dai carabinieri rapinatore ricercato da un anno

I Carabinieri della Compagnia di Taormina, durante lo scorso fine settimana, hanno arrestato un tunisino di 38 anni che risiedeva illegalmente in Italia da almeno un anno. Sull'uomo pendeva una condanna definitiva emessa dal Tribunale di Catania per una rapina commessa ai danni di un'anziana.

L'arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione al 112 da parte del proprietario di un esercizio commerciale a Santa Teresa di Riva. L'uomo aveva riferito la presenza di un uomo visibilmente ubriaco che stava disturbando i clienti. I Carabinieri della Stazione di Sant'Alessio Siculo sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a riportare la sicurezza sul posto, bloccando il 38enne.

Notando che l'uomo fermato necessitava di assistenza medica, i Carabinieri l'hanno condotto al presidio dell'ospedale di Taormina, dove è stato adeguatamente curato. Successivamente, il tunisino è stato trasferito al comando della Compagnia dei Carabinieri di Taormina per le procedure di identificazione, in quanto non aveva con sé alcun documento d'identità.

Con l'ausilio dei database delle Forze di Polizia, l'uomo è stato riconosciuto come l'autore di una rapina avvenuta nel 2017 a Catania. Per questo reato, a suo carico, era stata emessa una sentenza di condanna definitiva a un anno e sei mesi di reclusione.

Agendo in base all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, i Carabinieri hanno poi proceduto con il trasferimento dell'uomo alla casa circondariale di Messina Gazzi, dove attualmente si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.