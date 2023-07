Milazzo, il “Mela” chiuso ma... non per tutti: sfonda le transenne e centra un’auto

È chiuso da oltre due mesi, ma qualcuno era convinto che poteva essere ugualmente transitato. E così ieri mattina un ventitreenne di Barcellona, a bordo di una potente Bmw, ha sfondato le transenne poste centinaia di metri prima dell’imbocco del ponte Mela e, proseguendo la sua corsa fino ad un ulteriore blocco (questa volta di di cemento), ha centrato una Ford Kuga bianca, parcheggiata, peraltro in maniera irrituale, spostandola di diversi metri sino quasi a farla incastrare tra le stesse barriere che impediscono il passaggio di qualsiasi tipo di mezzo sul ponte interessato dai lavori di ristrutturazione.

Un incidente assurdo, a dir poco paradossale, provocato forse dalla distrazione di chi, verosimilmente rientrando da qualche locale notturno, ha cercato di ... abbreviare i tempi. Un impatto violento che ha svegliato alcuni dei residenti della zona che hanno informato i carabinieri giunti sul posto per i primi rilievi. Il giovane, soccorso con un’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale Fogliani. Le sue condizioni non sarebbero serie anche se lo choc per il violento impatto con la Ford Kuga è stato forte. Quest’ultima vettura sarebbe stata parcheggiata all’ingresso del ponte la sera precedente in quanto il proprietario – che lavora a Milazzo ma vive a Barcellona – avrebbe attraversato il tratto a piedi usufruendo di un passaggio una volta giunto nel territorio del Longano. Una pratica che ha evitato di percorrere decine di chilometri in più sulla statale.

