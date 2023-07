“Insieme con la luce del cuore”, Lions e Leo al fianco dei non vedenti

“E’ nel dare che riceviamo”, questa frase di san Francesco d’Assisi è stata pienamente condivisa e messa in pratica dalla 3° circoscrizione Lions con i club della 7° e 8° zona Lions e Leo, con lo spettacolo “Insieme con la luce del cuore” che ha visto protagonisti alcuni artisti del gruppo de “I Fikissimi” (Katia Bevacqua, Massimo Pulitanò, Luisa Barbaro, Giovanna Genitori, Renato Caldarera, Argentina Sangiovanni, Giovanna Giuffrè, Cosimo Milone, Marcello Fatato, Francesca De Domenico, Salvatore Dolci, Elvira Marsico e Letizia Lucca) insieme ai due musicisti non vedenti Pippo Portera e Dego Visalli, il giovane pianista e cantante Pierferdinando Orlandi, i bambini del coro “Argento Vivo” e l’insegnante di danza Cettina Minutoli con alcuni suoi allievi.

È stata una kermesse corale, in cui ognuno ha dato il proprio contributo non solo per mettere in scena uno spettacolo ma anche per creare un’occasione di condivisione e inclusione e infine per sostenere una causa importante ossia quella di acquistare, attraverso i proventi dell’evento, uno strumento di diagnosi di patologie legate alla vista e 12 bastoni per non vedenti. E proprio nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna di queste attrezzature, da parte dei Lions all’ Unione Italiana Ciechi di Messina. Erano presenti alla cerimonia il presidente dell’U.I.C. Costantino Mollica che ha ringraziato i Lions e gli artisti per questo loro impegno. Il presidente del centro Helen Keller, Fabrizio Zingale il quale ha sottolineato l’importanza dell’evento sia sotto l’aspetto legato alla solidarietà che quello legato all’inclusione. L’ideatrice e promotrice dell’iniziativa Maria Francesca Scilio, soddisfatta per l’importante obiettivo raggiunto grazie a questo progetto ha spiegato che da tempo desiderava realizzare uno spettacolo che raccontasse la nascita del Lions Club e il sodalizio con l’attivista sordo cieca Helen Keller. Idea questa messa in pratica da Letizia Lucca che ha scritto la sceneggiatura e da Elvira Marsico che ha coordinato e diretto gli artisti. Soddisfatta per il successo dell’iniziativa anche la presidente di zona 7 Anna Capillo, presente alla cerimonia. Le due artiste “Fikissime”, autrici dello spettacolo, Letizia Lucca ed Elvira Marsico, hanno poi ribadito quanto emozionante e arricchente sia stato questo progetto. Per entrambe i due aspetti più significativi sono stati la collaborazione tra tutti gli artisti insieme ai due musicisti non vedenti e ai bambini e soprattutto la gioia di aver contribuito alla donazione di questi importanti strumenti. Erano inoltre presenti i musicisti Pippo Portera e Diego Visalli, i quali hanno espresso la loro emozione nell’aver partecipato a un evento così significativo. A concludere la cerimonia ci ha pensato il presidente di circoscrizione Andrea Donsì che ha rimarcato l’impegno dei Lions i quali nella continua crociata da “cavalieri dei non vedenti”, continuano il loro impegno nel servire bene la comunità e che “poter aiutare il prossimo non è un onere ma un lusso particolarmente edificante”.