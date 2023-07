"Effetto Ferro" a Messina, verso il sold out anche in città. L'ospite è Angelina di "Amici 2023"

Basta un dato per capire cosa possa significare ospitare un evento come il concerto di Tiziano Ferro. Sul più noto motore di ricerca di posti letto, per la notte fra martedì e mercoledì prossimo, quella dell’esibizione al Franco Scoglio, in città, recita il sito, il 92% delle strutture è occupata e restano solo 22 offerte, per lo più quelle più care o comunque più lontane. Il giorno dopo i b&b e gli alberghi disponibili tornano a superare i 120. L’”effetto Ferro” ( ma anche con altri big della musica il risultato è stato questo) riempie le strutture, crea reddito per chi organizza, ma anche per un indotto vasto e variegato, spesso lontano dal San Filippo.

Un salto in spiaggia, il pranzo, un giro per la città, poi il concerto e il risveglio in riva allo Stretto per passare ancora qualche ora. Avere questi eventi in calendario, ancor che organizzati dai privati, significa promuovere un territorio e garantirgli reddito extra rispetto a quello locale. Avere eventi di questa portata e unirvi quelli che l’amministrazione ha sostenuto e calendarizzato soprattutto a giugno e luglio, significa che Ferro e i Pinguini Tattici Nucleari, quest’anno non sono solo occasioni spot di promozione, per così dire, mordi e fuggi, ma elementi di spicco di un’offerta diventata, a differenza degli altri anni, completa.

Ma torniamo al concerto di martedì. E partiamo dal fatto che si va verso il tutto esaurito da 40mila presenze, come peraltro sarà per il concerto della band lombarda a fine mese. Infatti sono ancora in prevendita gli ultimi 3000 ticket che fra oggi e domani potrebbero essere “bruciati” dai fans del cantante di Latina. Per restare in tema di musica, arrivano le immancabili indiscrezioni sull’ospite che affiancherà per una parte della performance Tiziano Ferro. A Roma è spuntato sul palco Lorenzo Jovanotti, a Milano Max Pezzali e Tananai, a Napoli Massimo Ranieri e a Messina ci dovrebbe essere Angelina Mango vincitrice dell’ultima edizione di Amici sezione Canto. Per lei quella che potrebbe essere una prima uscita davanti ad una platea così grande.

E ora passiamo alla logistica. Alla complessa macchina organizzativa che da diversi giorni sta lavorando dentro e fuori dal San Filippo per poter far sì che tutto sia perfetto quella notte. Il grande palco è stato pressoché completato. I cancelli, in maniera progressiva saranno aperti dalle 15,30 o 16 a partire dal settore Prato per arrivare alla Tribuna. Un altro termometro della febbre da “Ferro” è quello che la stima dei pullman privati che dovrebbero arrivare in città da tutta l’isola e dalla Calabria. Al tavolo che si è riunito più volte in Questura in questi giorni, sono stati calcolati almeno 150 piccoli e grossi mezzi che poi resteranno in attesa degli spettatori lungo la strada arginale dello svincolo che sarà chiuso nel primo pomeriggio consentendo l’ingresso solo ai pullman e alle auto già con i pass.

Ma molti, soprattutto i messinesi, non useranno i mezzi privati per arrivare al Franco Scoglio. E per questo l’Atm ha realizzato un piano di navette che serviranno a gestire i trasporti lungo tutta la giornata di martedì.

Come già sperimentato in occasione di altri grandi concerti l’Atm si occuperà di collegare il tratto fra il capolinea del tram a Zir in via Taormina e il bivio San Filippo sulla strada statale. La navetta sarà a disposizione sin dalle 10 di martedì; il servizio sarà poi ulteriormente potenziato dalle 15 alle 21 e, per permettere un rapido deflusso dal concerto, anche dalle 23.00 alle 3.00. Aumentate anche le corse del tram, che saranno attive fino alle 3 di mercoledì. Oltre alle navette dedicate, è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle 100.

Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno), si potrà acquistare nei ticket-point alla Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box ATM e tramite le diverse applicazioni tra cui ATM MovUp, MoonetGo e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro.

Il biglietto vale anche per le corse immediatamente precedenti (per esempio per tutti i calabresi che arriveranno alla Rada San Francesco) all’arrivo al capolinea Zir. Schierati 15 dedicati al servizio navetta che saranno pronti ad accogliere contemporaneamente oltre 2000 spettatori che escono dallo stadio aspettandoli a valle, sulla via Celi. Fra le note legate alla viabilità, dalle 23,30 divieto di transito per tutti i mezzi non pubblici fra la via Taormina e la via Celi fino allo svincolo S. Filippo. Vietato il flusso sud nord sulla statale, sempre dalle 23,30, a partire dalla rotatoria di Tremestieri. Divieto di sosta dalle 21 di domani fino alle 3 di mercoledì sulla 114, fra Tremestieri e viale Gazzi.