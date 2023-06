Dramma a Messina, si lancia dal parapetto di Viale Italia. Muore un uomo dopo un volo di oltre 10 metri

Dramma ieri sera sul Viale Italia. Un uomo, di mezza età, si è lanciato dal parapetto del Viale Italia, finendo nella sottostante via Noviziato Casazza. Un volo di oltre 10 metri che non gli ha lasciato scampo. A chiarire la dinamica è stata la testimonianza di un giovane che risiede nelle vicinanze e che rientrando a casa in auto ha visto l'uomo sporgersi dal parapetto intuendo subito che volesse compiere un gesto estremo. Era seduto con le gambe che davano nel vuoto quando il giovane ha deciso di fermare l'auto per tentare di dissuaderlo ma è stato un attimo, l'uomo si è lanciato nel vuoto.

In quel momento lungo la strada che dal Viale Italia conduce a Piazza Trombetta transitava uno scooterista che ha schivato all'ultimo istante il corpo dell'uomo, finitogli all'improvviso davanti, perdendo il controllo del mezzo (per lui solo escoriazioni). L'uomo è deceduto a seguito dei traumi riportati. Sul posto i Carabinieri della stazione di Camaro guidati dal comandante Calarese, la polizia Municipale (per disciplinare il traffico visto che a lungo la via Noviziato Casazza è stata chiusa) e il 118 del Piemonte. Anche un'altra persona aveva detto di aver visto precedentemente l'uomo in piedi sul parapetto.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima, che non aveva documenti addosso. Solo un cellulare che, dopo la caduta, era ancora perfettamente funzionante ma bloccato dal codice numerico. Per tutta la serata nessuna chiamata, però, è arrivata al suo numero. Le forze dell'ordine a lungo hanno anche verificato la presenza di telecamere in zona, per capire se dalle immagini si può risalire a quanto realmente accaduto. In un caso le immagini mostravano solo il momento dell'impatto con il terreno, da questa sequenza, però, è stato possibile appurare che non vi sia stato alcun contatto tra il corpo dell'uomo e lo scooter che in quel momento transitava. La salma, dopo l'arrivo sul posto del sostituto procuratore Alessandro Liprino, in serata è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Papardo. Oggi il medico legale effettuerà un nuovo esame esterno.

La testimonianza dello scooterista che transitava da li

"Una scena da film - racconta lo scooterista rimasto lievemente ferito - ho visto questo corpo arrivarmi addosso dall'alto. Ho avuto solo il tempo di schivarlo e sono finito a terra. Ho subito capito che la situazione era tragica. Per me nulla di grave solo qualche escoriazione".