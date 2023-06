Sarà un'estate ricca di emozioni per Davide Patti, il giovane talento milazzese

Sarà un'estate ricca e piena di emozioni per Davide Patti, il giovane talento milazzese, che è pronto a farsi apprezzare all'estero. Un luogo dove la nostra musica è amatissima: "Sono emozionantissimo, perché si parte per raggiungere un altro obbiettivo - ha detto il giovane cantante siciliano alla vigilia della partenza - Un altro sogno. Vado a rappresentare l'Italia in Bulgaria, a Burgas, in un contest. E contemporaneamente, farò le prove per il concerto "La forza della musica italiana all’estero", un progetto del maestro Enzo Campagnoli, un evento che si terrà in Svizzera, a Lugano. Un concerto, dove, il biglietto, per chi volesse venire, costerà 76 euro. Un'emozione grandissima, mai mi era capitato che qualcuno venisse a vedere un mio concerto pagando un prezzo così alto e sono davvero onorato. Sarà bello, perché sarò accompagnato da un'orchestra diretta dal maestro Enzo Campagnoli, quindi si realizzerà un altro dei miei innumerevoli sogni".

Davide, già protagonista delle Storie di Gazzetta del Sud, ha un curriculum vastissimo. E dopo aver vinto "Il bimbo d'oro", stesso concorso vinto da tenore "made in Messina" Alberto Urso, "La Vela d'oro junior" nel 2019 e dopo essere stato scelto, nel 2020, per rappresentare una voce italiana a Los Angeles, nel 2021 ha stupito tutto vincendo "Sanremo Junior" e aggiudicandosi il primo posto in Italia, grazie al maestro Gianfranco Franco Fasano, presidente di giuria. Una corsa inarrestabile che lo ha portato a rappresentare l'Italia al "Sanremo Junior World ", dove si è classificato al secondo posto nel mondo. E il suo talento non è sfuggito nemmeno alle TV nazionali. Infatti, il giovanissimo talento milazzese, lo ricordiamo, fu selezionato per il programma andato in onda su Rai2 "Performer Italian Cup", condotto da Valentina Spampinato e Garrison Rochelle, volto conosciuto al grande pubblico per la partecipazione ad "Amici", il famoso talent condotto da Maria De Filippi, su più di 2.000 partecipanti e grazie ai maestri Fabio e Ivan Lazzara, Grazia Di Michele e Fioretta Mari.