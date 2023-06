Messina, paletti e catene sullo spartitraffico in via La Farina: stop ai motorini

Sullo spartitraffico di via La Farina, all'altezza delle strisce pedonali (cancellate in parte), sono comparsi paletti e catene installati probabilmente dal Comune. L'intento è quello di impedire ai motorini di inserirsi nei varchi per effettuare il cambio di carreggiata, una manovra pericolosa che ha già provocato diversi incidenti. L'installazione delle catene ha reso praticamente impossibile attraversare ai molti pedoni che continuano a pensare che le strisce pedonali siano ancora lì, visto che sono ancora visibili e non sono state del tutto cancellate. In realtà le strisce sono state spostate 15 mentri più a sud, dopo il semaforo. Da qui la chiusura del varco per impedire agli scooter, manovre azzardate. Un pizzico di attenzione in più da parte di cittadini e istituzioni sarebbe ottimale.