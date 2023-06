Messina, attacco di appendicite per un 14enne su una nave da crociera in transito nello Stretto. Soccorso dal 118

Intervento fuori dagli schemi questo pomeriggio per i sanitari del 118 del Piemonte. Ad essere soccorso un ragazzo australiano di 14 anni, che si trovava sulla nave da crociera MSC Divina, in transito sullo Stretto. Il giovanissimo è stato vittima di un attacco di appendicite acuto, per cui si è reso necessario il soccorso immediato dei sanitari per il trasporto in ospedale. Il 118 del Piemonte sono partiti da Messina e a bordo di una pilotina della Capitaneria hanno raggiunto la nave in sosta nello Stretto. Quindi l'immediato trasporto al reparto del Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico, dove il 14enne è stato operato.