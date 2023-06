Messina, coda di tir verso Tremestieri e traffico in tilt sulla tangenziale

Quasi a voler offrire un promemoria istantaneo sulla necessità di un “vero” porto a Tremestieri, la giornata di ieri si è rivelata infernale, specie nel primissimo pomeriggio, proprio in termini di viabilità legata all’approdo a sud. Lunghe, lunghissime code di mezzi pesanti, tir, furgoni, hanno letteralmente intasato lo svincolo di Tremestieri, al punto che, di fatto, lo stesso è risultato off limits per le auto private, dirottate dalla polizia stradale verso lo svincolo di San Filippo proprio per evitare un sovraccarico.

Quando la Polstrada ha chiesto lumi agli operatori dello scalo di Tremestieri, magari aspettandosi che ci fossero stati problemi con alcune corse saltate o partite in ritardo, la risposta è stata che, in realtà, le corse erano state tutte regolari, ma “semplicemente” le navi bidirezionali in servizio sullo Stretto erano tutte stracolme e non riuscivano, dunque, a smaltire i flussi continui di mezzi. Pare che da un paio di settimane questi “intasamenti” stiano diventando una sorte di regola nei primi giorni della settimana, il lunedì e il martedì in particolare, senza una ragione apparente, ma con un problema in termini di viabilità, perché è evidente che lunghe code di mezzi commerciali in tangenziale portano ad un blocco, di fatto, del primo svincolo a sud della città. Pare anche che sia stata negata l’autorizzazione al “dirottamento” dei mezzi verso Boccetta e, quindi, la rada San Francesco. C’è da capire se questa tendenza dei lunedì e martedì proseguirà nelle prossime settimane.