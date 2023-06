Lavori alla condotta dell'Alcantara: da oggi senz'acqua per oltre 24 ore 13 comuni della provincia jonica di Messina

Dalle 8 di oggi alle 16 di giovedì sarà interrotta la fornitura idrica dell’acquedotto Alcantara in 13 comuni, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione. Rimangono senza acqua le zone e le utenze allacciate alla rete “Siciliacque” nei paesi di Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo (zona Pineta), Gallodoro, Itala (contrada Bardaro), Letojanni (contrade Poggio Mastro Pietro, Andreana, Blandina, Silemi alta e Gallinella), Nizza di Sicilia (Cooperative Eos88 e utenze agricole), Roccalumera (zona Cimitero, zona San Leonardo, condominio Sofi), Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva (via Savoca alta, Scorsonello, Catalmo, Combraci, Ligoria e Panoramica) Savoca e Scaletta Zanclea (Scaletta superiore e Guidomandri superiore).