Messina, la morte di Nicolas Mazza a Zafferia: sotto la lente i dati di quattro cellulari

E' stato conferito stamattina l'incarico al medico legale Gennaro Baldino per effettuare l'autopsia sul corpo di Nicolas Mazza, il 27enne trovato morto a bordo di una Smart in una stradina a Zafferia. Già oggi, però, su disposizione del sostituto procuratore Stefania La Rosa, è stata effettuata una tac "total body" sul corpo dell'uomo, per individuare eventuali tracce di violenza o quant'altro potesse essere sfuggito ai primi esami. Si indaga, soprattutto, sugli ultimi contatti avuti da Nicolas Mazza prima di morire: già oggi a Catania è stata eseguita la cosiddetta "estrazione forense" dei dati dal cellulare della vittima, ma anche altri tre telefonini sono stati posti sotto sequestro e verranno controllati. Si cercano di ricostruire le ultime ore di vita di Nicolas, si indaga per omicidio colposo. I familiari sono rappresentati dall'avvocato Antonello Scordo.