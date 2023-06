Messina, incidente in via Garibaldi: auto si capotta, due feriti. A Boccetta investito un pedone

Due feriti, tre mezzi coinvolti. E' il bilancio di un incidente stamattina in via Garibaldi. Tanta paura per la dinamica del sinistro, con un'auto - una Duster - capottatasi e finita sullo spartitraffico. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche una Mercedes e uan Toyota Aygo. Si sta ricostruendo la dinamica dell’incidente di via Garibaldi, per il quale sono in corso accertamenti anche sul possibile stato di ebbrezza di uno dei conducenti coinvolti. L’uomo è stato accompagnato alla caserma Di Maio per effettuare il test con l’etilometro.

Altri due incidenti stamattina in città: in via Adolfo Celi, a causa di uno scontro tra un’auto e un’autocisterna, una importante quantità di gasolio si è riversata sull’asfalto, causando disagi al traffico. Sul viale Boccetta, invece, un pedone è stato investito da un’auto, il cui conducente, però, non si è fermato. Sulle sulle tracce gli uomini della polizia municipale, che contano di rintracciare il pirata della strada grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza in zona. L’uomo è stato portato in ospedale.