Messina, auto tampona cisterna che sversa gasolio sull'asfalto in via Adolfo Celi

Singolare incidente stradale in mattinata sull'ex SS 114. Un'auto ha tamponato una cisterna che trasportava gasolio centrandola proprio nella valvola posteriore. Nessun danno al conducente dell'utilitaria, ma dal mezzo pesante è subito fuoriuscito del liquido che si è sparso sul manto stradale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo e per scongiurare ulteriore sversamento di gasolio. Traffico paralizzato in entrambe le direzioni di marcia per diversi minuti.