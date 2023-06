Messina, l'infiorata di Camaro è uno spettacolo. Mosaici e tappeti colorati

Hanno lavorato quasi 24 ore con pazienza e creatività sfidando anche una leggera pioggia che stamattina all’alba aveva destato qualche preoccupazione per abbellire le strade del paese e prepararle al passaggio del Santissimo Sacramento: tornano a Camaro superiore i tradizionali mosaici realizzati dall’associazione “Paradisea”. Un momento di condivisione comunitaria che ha coinvolto grandi e piccoli nella preparazione dei classici “tappeti fioriti”, vere e proprie opere d’arte realizzati con trucioli di abete bianco colorato, lettiera, sale, riso e farina, al fine di creare un effetto cromatico e geometrico particolarmente armonico. L’associazione, che esiste da circa un quarto di secolo, già la scorsa settimana i ragazzi di Paradisea sono stati protagonisti di un bellissimo allestimento in via Nino Bixio per la Notte Bianca per Sant’Antonio.

Comunione, collaborazione e corresponsabilità, è il tema proposto quest’anno per l’iniziativa giunta alla 19ma edizione dal parroco della comunità Santa Maria Incoronata mons. Francesco La Camera, in linea con il cammino sinodale. Nel pomeriggio, la processione eucaristica che come da tradizione si svolge ogni anno nelle due settimane successive al Corpus Domini, partendo dalla via Chiesa Nuova si snoderà in parte per i vicoli interni del paese. Un’occasione per i cittadini che raccolti in preghiera potranno ammirare la suggestiva opera che rimarrà allestita anche nei prossimi giorni.